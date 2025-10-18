¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛËÅÄÍµÂç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÌ¥Î»¡¡Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ë´ÑµÒÇ®¶¸
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎËÅÄÍµÂç¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤⋯¡ª²Ö¤¬¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÅÄÍµÂç
¡¡¤³¤ÎÆü2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤ëËÅÄ¤Ï¡¢¡Ö3rd SHOW¡×Æâ¡ÖTop of the Hill¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²ÖÊÁ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ËÅÄ¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Í¥¤·¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢´ÑµÒ¤òÌåÀä¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
