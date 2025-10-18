¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆü¸þºä46¾®ºäºÚ½ï¡¢Í£°ìÌµÆó´¶¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥³¡¼¥Ç¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡¡10²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ëµ±¤
¡¡Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤⋯¡ªÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¾®ºäºÚ½ï
¡¡¾®ºä¤Ï¡Ø3rd SHOW¡Ù¤Î¡ÖTop of the Hill¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÊÁ¤â¤Î¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡È¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£°ì½Ö¸«¤»¤¿¾Ð¤ß¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤Î¡Ø¥¬¥ë¥¢¥ï¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ë¾®ºä¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
