¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G2¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¡ÛÊÒ²¬²íÍµ¡¡¿¤Ó½Å»ë¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â»ëÌî¤Ë1·î¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖG2¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤Ï½àÍ¥¾¡Àï3¸Ä¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü12RÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅìµþ»ÙÉô¤ÎÀÐÅÏÅ´Ê¼¡¢º´Æ£ÂçÍ¤¡¢º´Æ£Î´ÂÀÏº¡¢ÇÏ¾ì¹ä¤Î4¿Í¤ËÄÚ°æ¹¯À²¤ÈÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤Î¤¬¡¢2¹æÄú¤ÎÊÒ²¬²íÍµ¡Ê39¡á¹áÀî¡Ë¤À¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ï1¹æÄú¤ÎÊÒ²¬¤¬¹Ó¤ì¿åÌÌ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¥¤¥ó¤«¤éÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£º£Ç¯1·î14¡Á19Æü¤ÎG1¡¦69¼þÇ¯µÇ°¤ËÂ³¤¯ÅöÃÏÏ¢Â³Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÇÈ¹â20¥»¥ó¥Á¤Î¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉ÷¤¬´Ë¤±¤ì¤Ð¡ÊÍ¥¾¡Àï¤Ï¡Ë¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£¿åÌÌ¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿¤Ó½Å»ë¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Èºö»Î¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤ÏÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢½àÍ¥¾¡Àï2Ãå¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¡£¥Á¥ë¥È1.5ÅÙ¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤ÎÂç¾¡Éé¤â¼Â¤é¤º5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£