¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦Åìµþ½÷»Ò¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤¬°¦Ìî¥æ¥¤È¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ìî¤Ï¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤È¤ÏÆ±»þ´ü¤ËÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸£²£°£±£¸Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¡£¥×¥ê¥×¥ê²¦ºÂ¤Ë¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´¡¦£¹¸å³Ú±à¤Ç²¦¼Ô¡¦ÃæÅçæÆ»Ò¤ËÄ©¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢£³Ç¯È¾¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£ÅÏÊÕ¤Ï£¹¡¦£²£°ÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¿ð´õ¤òÇË¤Ã¤Æ²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¾ì³°Àï¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï°¦Ìî¤òÊú¤¨¾å¤²¡¢Å´Ãì¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Î³Ñ¤Ë¹ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê¡¢°¦Ìî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ò¸«Éñ¤¨¤Ð¡¢ÅÏÊÕ¤Ï³«²Ö¼°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£°¦Ìî¤Ï°¦¤È±ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹°¦¤È±ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¤â·è¤á¤é¤ì¤º¡£ºÆ¤Ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¹çÀï¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ø¡£
¡¡°¦Ìî¤Ï¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ä£Ä£Ô¡¢¤µ¤é¤Ë£Õ£Â£ÖÁÀ¤¤¤âÅÏÊÕ¤¬²óÈò¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡¢Àû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢Ç®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤ó¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÄË¡Á¤¤¡ªÈè¤ì¤¿¡¼¡ª¥æ¥¤µ¤ó¤âÈè¤ì¤¿¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥æ¥¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢Åìµþ½÷»Ò¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤ÏÆ±´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ®½Å¤ÇÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²²ó¤Ç¤â£³²ó¤Ç¤â£±£°£°²ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä©Àï¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸å³Ú±à¡¢º£Ç¯Ãæ¤ÏËè·î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸å³Ú±àÂç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£¹Æü¡Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È»ä¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤È¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ì¤ëÁê¼ê¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¥æ¥¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¸å³Ú±à¤¬Ëè·îÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢Ëá¤¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍèÇ¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾¹ñ¡£¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹´üÀ¯¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Î£Ê¡Ý£Ò£Ï£Ä¤ÏÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«£³Ç¯¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´ÊÆ¤Ë¹ì¤«¤»¤¿Ä¶¿·À±¡£¿ÈÄ¹£±£·£¸¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿Àï»Î¤Ç¡¢£Î£Ê£Ð£×¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡££Ï£Ö£×½÷»Ò²¦ºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥¥à¥¤À¤·¡¢¿ÈÄ¹¤â¹â¤½¤¦¤À¤·¡¢»ä¤Î¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤«¤é£±¥«·î¤Ê¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªËÉ±Ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È£Ö£²ËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂ×´§¤òÆ¨¤·¤¿°¦Ìî¤Ï¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥À¥á¤«¡£¥Þ¥¸¤Ç¥Ð¥±¥â¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥±¥â¥ó³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¸¤Ç°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ÕÃÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ð¤Ã¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ê»Ð¤Î¡ËÅ·Ëþ¤Î¤É¤«¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈËá¤¯¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡£º£Æü¤ÏÌ¤»í¤ËÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤¿Àï¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÄ©Àï¤¹¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¾ÚÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¨¤ê¤º¤Ë¤¯¤¸¤±¤º¤ËËè»î¹çËè»î¹ç¡¢Â¸ºß¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Ä©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ã²¦¼Ô¡ä¡ûÅÏÊÕÌ¤»í¡¡£ö£ó¡¡°¦Ìî¥æ¥¡ü¡ãÄ©Àï¼Ô¡ä
£±£·Ê¬£´£¹ÉÃ¡¡Àû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¢ªÂÎ¸Ç¤á¡¡¢¨Âè£±£¶Âå²¦¼Ô¤¬½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£