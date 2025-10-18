¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¡ÈÂç¥Ð¥º¤êÃæ¡ÉÈþ½÷¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤Î°¦¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥í¥á¥í¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤È¡ÈÂç¥Ð¥º¤êÃæ¡É¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Åìµþ¤Ë³®Àû¡£°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤à¡È¥¨¥â¤¤°ìËç¡É¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¥Ð¥º¤êÃæÈþ½÷¤ÈÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤Î¡È°¦¤é¤·¤¤¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ø±é¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤¬17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ä¥¢¥¹¥«¡¢ÃæÍ¸¿¿Êå¤Ê¤É¤¬³®ÀûÍèÆü¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀèÆüÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÂç¥Ð¥º¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÆ±ÃÄÂÎ¶þ»Ø¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£Ä¾¶á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¤¥è¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î2¿Í¤Ë°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡WWEÆüËÜ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¤¥èÍÍ¤È¥Þ¥ß¡¼¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¤È2¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¥Þ¥ß¡¼¤¬¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÅìµþ¤Ç¤Î¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¨¥â¤¤¡×¡Ö100Ëü¥É¥ë¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Î¡È¸µÆ±Î½¡É¥¢¥¹¥«¤ÎË½Áö¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¹³Áè·à¤Ï¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°¡ÈRHIYO¡É¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥Å¨¼ê¤«¤é¡ÈÌ¾¥¿¥Ã¥°¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¶¦Æ®¤òÅöÊ¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
