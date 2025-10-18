Èøºì¿¿²Ö¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþÈ©¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëSHOT¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡ª»ÞÍ¥²Ö¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡È´Ú¹ñÎ¹¡É¤òÂçËþµÊ
12·î12Æü¡¢½÷Í¥¡¦Èøºì¿¿²Ö¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤¹¤ë¼«Á³ÂÎSHOT¤â¸ø³«
º£²ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î»ÞÍ¥²Ö¡£
º£Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¡×¡ÊMBS¡Ë¤Î±é¼Ô¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬°Õµ¤Åê¹ç¡£¡Èº£¡É¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èøºì¤Î´õË¾¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
»Þ´ÆÆÄ¤ÈÈøºì¤Î¡È2¿ÍÎ¹¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ï´Ú¹ñ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢³¤Á¯»Ô¾ì¤ÇÇ°´ê¤Î¥¿¥³¤ä¥¨¥Ó¤ò¿©¤Ù¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¿§¤ò¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢´Á¹¾¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢Ìë¤ÏÉô²°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½¸¤Þ¤êÉô²°°û¤ß¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Èøºì¤Î»Ñ¡¢É½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£