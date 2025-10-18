»Ò¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¢ª°ì½ï¤Ë°é¤Á¡¢11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿·ë²Ì¡ÄÂº¤¹¤®¤ë¡ØÀ®Ä¹µÏ¿¡Ù¤ËÀä»¿¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·»Äï¡×
½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ò¸¤¤òÊú¤¯¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¡¢¶¦¤Ë°é¤Ã¤¿Âç·¿¸¤¤È¤ÎÆü¡¹¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤Êå«¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§»Ò¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¢ª°ì½ï¤Ë°é¤Á¡¢11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿·ë²Ì¡ÄÂº¤¹¤®¤ë¡ØÀ®Ä¹µÏ¿¡Ù¡Û
Êú¤Ã¤³¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ømoca_luke¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¥ëー¥¯¤¯¤ó¡£2020Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃË¤Î»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¥ëー¥¯¤¯¤ó¤È¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎËö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤È¤Îå«¤¬º£¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È¤Õ¤¿¤ê¡É¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Êú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤®¤³¤Á¤Ê¤¯Î¾ÏÓ¤ò²ó¤¹»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë³Î¤«¤Êå«¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
°ì½ï¤ËÌ²¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ÖÆü¡¹
¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ÈËö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥²ー¥¸¤ÎÃæ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÌ²¤ë»Ñ¤ä¡¢ÅÐ±àÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤É°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡£
¤ä¤¬¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Ï¡¢¥×ー¥ë¤ä¸Ð¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤âÄ©Àï¡ªËö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¿å¾å¥Üー¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ê¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ø·¸¤Ë
²È¤ÎÃæ¤Ç¥ëー¥¯¤¯¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éÌ²¤ëËö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿²¹¤â¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡È¼é¤é¤ì¤ëÂ¦¡É¤«¤é¡È¼é¤ëÂ¦¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Ëö¤Ã»Ò¤¯¤ó¡£11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¥ëー¥¯¤¯¤ó¤â¡¢º£¤Ç¤ÏËö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤òÍê¤â¤·¤¯Êâ¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þÍÄ¤«¤Ã¤¿Ëö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¡£¥êー¥É¤ò»ý¤Ä»Ñ¤ÏÍê¤â¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È·»Äï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·»Äï¡×¡Ö¥Ñ¥Ôー¥ëー¥¯²Ä°¦¤¤～¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ømoca_luke¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ÈÆ±µï¸¤¤Î¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëö¤Ã»Ò¤¯¤ó¤È¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömoca_luke¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ê¤Û
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£