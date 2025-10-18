¡ØÌë¤ÏÇ­¤È¤¤¤Ã¤·¤ç1¡Ù¡Ê¥­¥å¥ëZ/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´63²ó¡Û

°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥Õ¡¼¥¿¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ëå¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ç­¤Î¥­¥å¥ë¥¬¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ­¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤­¤Æ¤­¤¿¥Õ¡¼¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥­¥å¥ë¥¬¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤À¤é¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ä³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£Ç­¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥Õ¡¼¥¿¤Ï¡¢¥­¥å¥ë¥¬¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¼æ¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ç­¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£Ç­¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª ¤«¤ï¤¤¤¤Ç­¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÌë¤ÏÇ­¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ê1¡Á5´¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥­¥å¥ë¥¬¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©