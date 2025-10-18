¡ÖÃÏ¿Ì¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÀ¤³¦¤Ø¡×ÆüËÜ¥æ¥Í¥¹¥³±¿Æ°Á´¹ñÂç²ñ ÀÐÀî¤Ç½é³«ºÅ ÃÚÃÎ»ö¤ÏÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯ÅÐÏ¿¤ØÄ´ºº¡¦¸¦µæ¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨
¶µ°é¤äÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬18Æü¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¶âÂô¤Ç³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«¤«¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤ª¤è¤½300¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¼°¤ÇÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢³¤Äì¤¬Î´µ¯¤·¤¿¾ì½ê¤ËÆ»Ï©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤ÉÃÏ·ÁÊÑ²½¤òÀ¸¤«¤·¤¿Éü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·Ä´ºº¤ä¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï±üÇ½ÅÐ¤Î6¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê¼·Èø»Ôºß½»¡Ë¿¹»³ÆàÈþ¤µ¤ó¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ½ÅÐ¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×
Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï19Æü¤«¤é¤Î2Æü´Ö¡¢ÎØÅçÄ«»Ô¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÇ½ÅÐ±þ±çÎ¹¤â³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£