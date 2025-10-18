ÉÙ»³¡¦µûÄÅ¿åÂ²´Û¤Ç¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡×³«ºÅ¡¡¿åÁå¤Ç±Ë¤°µû¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¸å¤Ï¢ª¿åÁåÁ°¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½
2025Ç¯11·î3Æü¡¢ÉÙ»³¸©¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡½¡½
¼÷»Ê¥Í¥¿¥é¥¤¥ÖµûÄÅ¿åÂ²´Û¡Á±Ë¤°¥Í¥¿¤«¤é¡¢°®¤ë¥Í¥¿¡Á
¤Ç¡¢¤¢¤ë¡£
ÉÙ»³¸©¤Î10·î17Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µûÄÅ»Ô¤Î¡ÖµûÄÅ¿åÂ²´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢µû¤¬à¼÷»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çá¤ò¸«¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿åÁå¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëµû¤òà¸«¤ëá¤«¤é¡¢¿¦¿Í¤¬à°®¤ëá¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡×¤é¤·¤¤¡£
......¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿åÂ²´Û¤Çµû¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¼÷»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¤»¡¢¹¶¤á¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤......¡ª¡©
2023Ç¯¤«¤é¡¢¼÷»Ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÙ»³¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³¸©¡£
¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¥é¥¤¥ÖµûÄÅ¿åÂ²´Û¡Á±Ë¤°¥Í¥¿¤«¤é¡¢°®¤ë¥Í¥¿¡Á¡×¤Ï¸©¤È¡¢µûÄÅ¿åÂ²´Û¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»³¤Î¼÷»Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¼÷»Ê¤È¤¤¤¨¤ÐÉÙ»³DAO¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤À¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿åÁå¤ò±Ë¤°ÉÙ»³ÏÑ¤Îµû¤ò´Ñ»¡¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¼÷»Ê¤ò°®¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°®¤é¤ì¤¿¼÷»Ê¤Ï¡¢Á´ÌÌ¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÉÙ»³ÏÑÂç¿åÁå¤ÎÁ°¤Ç¡¢µûÄÅµù¶¨ÆÃÀ½¤Î¡ÖÉÍ½Á¡×¤È¶¦¤Ë¡¢6´Ó¤Î¼÷»Ê¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥¿¤Ï¿åÁå¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿µû¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿åÁå±Û¤·¤Ë¸«¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Îµû¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤é¤ì¡¢¼÷»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î»þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏµûÄÅµù¶¨¤Î¸½Ìòµù»Õ¤Ë¤è¤ëµû¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¡¢ÉÙ»³¸©Î©ÉÙ»³ËÌÉô¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼÷»Ê¥Í¥¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò½¸¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÊÄ´Û¸å¤Î¿åÂ²´Û¡×¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç½ä¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È¤«¡ª
¤·¤«¤â¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼÷»Ê¥Í¥¿¤È¤Ê¤ëµû²ðÎà¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø·Ý°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤â¥¢¥ê¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â......¡©
11·î3Æü¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¥é¥¤¥ÖµûÄÅ¿åÂ²´Û¡Á±Ë¤°¥Í¥¿¤«¤é¡¢°®¤ë¥Í¥¿¡Á¡×¤Ï¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á¸á¸å7»þ30Ê¬¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£
Êç½¸¿Í¿ô¤Ï30¿Í¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤â4000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Æþ´ÛÎÁ¡¢¥¬¥¤¥ÉÂå¡¢°®¤ê¼÷»Ê6´Ó¡¢°û¤ßÊªÂå¹þ¤ß)¡£