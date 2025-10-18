¡ÚÉÂ±¡¤ÇÀàÅð»ö·ï¡Û¼õ¿ÇÃæ¤ËÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡ÄÃËÀ¤Î¥Ð¥Ã¥°Æâ¤ÎºâÉÛ¤«¤éÃË¤¬1Ëü±ßÈ´¤¼è¤ë¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦°ËÃ£·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î18Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ¶Ìì¸ÐÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê60¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢10·î17Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Æ¶Ìì¸ÐÄ®°°Ä®¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ç¡¢°ËÃ£»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê53¡Ë¤Î¸ª³Ý¤±¥Ð¥Ã¥°Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºâÉÛ¤«¤é¡¢¸½¶â1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¤³¤ÎÉÂ±¡¤Î´µ¼Ô¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢²ÙÊª¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¸½¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÈÃËÀ¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÉÂ±¡Æâ¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï¤Û¤«¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤äÃË¤¬ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£