¶â»Ò¶îÂç¤Ï£´ÂÇº¹¤òÄÉ¤¦¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Âè£³Àï¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè£³Æü¡Ê£±£¸Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷£Ã£Ã¡á£·£²£³£¸¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡Âè£³¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¡Ê£Î£Ô£Ð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£´¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¹¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»£´¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤È£´ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÈæ³ÓÅªÉ÷¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤Å·¸õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¡¢°ìºòÆü¤ËÂ³¤¡¢º£Æü¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Ç¡¼¡££±£·ÈÖ¤Ç¤Ï»Ä¤ê£±£°£°¥ä¡¼¥É¤ÎÂè£²ÂÇ¤ò£±¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö£±£¶¡¢£±£¸ÈÖ¤È£³¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢£²¤ÄÁ°¤ÎÁÈ¤ÎÀ¶¿åÂçÀ®¡Ê¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬£¶£³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÀÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆüËÜ¥×¥í¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤È¤â¤Ë£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£´ÂÇº¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£