¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÈª²¬Æà¼Ó4ÂÇº¹2°ÌÉâ¾å¡¡ÃÝÅÄÎï±û4°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡BMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡´Ú¹ñ¡¦¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡á6785¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡5°Ì¤«¤é½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬69¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤Ï72¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î21°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î29°Ì¤Ë¸åÂà¡£´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï36°Ì¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï43°Ì¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï52°Ì¡¢´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï74°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥»¥è¥ó¡Ê32¡á´Ú¹ñ¡Ë¤¬19¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£