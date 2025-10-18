¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û±ºÏÂ³Ø±¡¤¬14°ÂÂÇ12ÆÀÅÀ¤ÎÇúÈ¯¤Ç½éÀïÆÍÇË¡ª¡¡¼¡¤Ï¥·¡¼¥É¹»¤Î»³Íü³Ø±¡Àï
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¡¡1²óÀï¡¡±ºÏÂ³Ø±¡12¡½6²¼ºÊ°ì¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÉÙ»ÎËÌÏ¼¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì2°Ì¡Ë¤¬ÂÇ·âÀï¤ÎËö¡¢²¼ºÊ°ì¡Ê°ñ¾ë2°Ì¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡5¡½0¤Î5²ó¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦ÂçµÜæÆ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£8ÈÖ¡¦Æ£ÂôÚåµ±¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÅêÁ°¥Ð¥ó¥È¤Ç8ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï2ÈÖ¡¦¶Ì±Éµ×Ë¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²¼ºÊ°ì¤â½ªÈ×¤Ë6ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï20Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ÎÁª¹Í¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¥·¡¼¥É¤ÎÃÏ¸µ¡¦»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü1°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
