¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£Ã£ÓÂè£´Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡¤ÁÄÌ»»£²¾¡£³ÇÔ¤Ë¡ÄËÌ»³ÏË´ð¤¬£·²ó£³¼ºÅÀ¡ÖÌî¼ê¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£¶»î¹çÀ©¡Ë¤ÎÂè£´Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò£¹¡½£³¤ÇÇË¤Ã¤ÆÄÌ»»£²¾¡£³ÇÔ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè£µÀï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂçÄÅ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸ÅÎÓâÏßì¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¥ë¥§¥ä¥ó¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à£¹¡½£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ä¹ÂÇ¹¶Àª¤Ç²÷¾¡¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²ËÜ¤Î£²¥é¥ó¤ä¿åÃ«¤Î¥½¥í¤Ê¤É¡¢£±£´°ÂÂÇ¤Ç£¹ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ËÌ»³¤¬Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç£·²ó¤ò£³¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡¢·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï°ì²ó¤ËÃæÂ¼¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Âç´Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ÂÄê´¶·ç¤¤¤Æ¤â»î¹çÃæ¤Ë½¤Àµ
¡¡£·²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£Ã£Ó½éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¤Ï¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Ìî¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ì²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀè¼èÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É½øÈ×¤Ï°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤¸¤ë¤Ê¤É»î¹çÃæ¤Ë½¤Àµ¡£¡Öº£¸å¤Ë¤«¤Ê¤êÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¡ÊµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÌÏÃ¤Ç¡Ëº£Æü¤âÌÀÆü¤âÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¡Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¡Ë¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¡ÊÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤Ç¤¹¡×