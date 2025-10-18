Ä¹ºê¤¬15ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤ÇºÆ¤Ó»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å¡ª¡¡°¦É²¤ÏÌÀÆü¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ3¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¡¿J2Âè33Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Î5»î¹ç¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡4»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¹¥Ä´¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê5Ê¬¤ËÀ¾Ìð·ò¿Í¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Ä¾¶á5Àï¤Ç4¾¡1Ê¬¤±¤Ç»ÃÄê5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢Ãæ¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÏÆ£»ÞMYFC¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÍî¤È¤·¡¢ËÀîÍºÂÀ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢36Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1¡Ý0¤ÇÂçµÜ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤FCÂÐ°¦É²FC¤Î°ìÀï¤Ï¡¢2¡Ý1¤Ç¤¤¤ï¤¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢16°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤È17°ÌÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬¡¢ÌÀÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°¦É²¤ÎJ3¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Àá¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï14»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¡£10Ê¬¤Ë¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¸åÈ¾¤â2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢4¡Ý0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÂÐÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÆÁÅç¤¬¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡¦¥À¥Þ¥»¡¼¥Î¤¬13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á°È¾¤Ë°ìµó4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÆÁÅç¤ÏÈØÅÄ¤Ë4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È»ÃÄê½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¡1¡Ý0¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡1¡Ý0¡¡Æ£»ÞMYFC
¤¤¤ï¤FC¡¡2¡Ý1¡¡°¦É²FC
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡4¡Ý0¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡0¡Ý4¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¢§10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
12:55¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¡vs¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
13:00¡¡FCº£¼£¡¡vs¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
14:00¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡vs¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
14:00¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡vs¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
16:00¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡vs¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê62¡¿¡Ü15¡Ë
2°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê61¡¿¡Ü21¡Ë
3°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê57¡¿¡Ü18¡Ë
4°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê56¡¿¡Ü16¡Ë
5°Ì¡¡Ä»À´¡Ê56¡¿¡Ü7¡Ë
6°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê55¡¿¡Ü12¡Ë
7°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê54¡¿¡Ü10¡Ë
8°Ì¡¡ÈØÅÄ¡Ê51¡¿¡Ü3¡Ë
9°Ì¡¡º£¼£¡Ê47¡¿¡Ü5¡Ë
10°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê46¡¿¡Ü9¡Ë
11°Ì¡¡»¥ËÚ¡Ê43¡¿¡Ý16¡Ë
12°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê42¡¿¡Ý3¡Ë
13°Ì¡¡»³·Á¡Ê41¡¿¡Ü1¡Ë
14°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê38¡¿¡Ý10¡Ë
15°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê36¡¿¡Ý6¡Ë
16°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê34¡¿¡Ý10¡Ë
17°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê34¡¿¡Ý12¡Ë
18°Ì¡¡ÉÙ»³¡Ê27¡¿¡Ý18¡Ë
19°Ì¡¡»³¸ý¡Ê25¡¿¡Ý13¡Ë
20°Ì¡¡°¦É²¡Ê20¡¿¡Ý27¡Ë
¡¡4»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¹¥Ä´¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê5Ê¬¤ËÀ¾Ìð·ò¿Í¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Ä¾¶á5Àï¤Ç4¾¡1Ê¬¤±¤Ç»ÃÄê5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢Ãæ¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÏÆ£»ÞMYFC¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÍî¤È¤·¡¢ËÀîÍºÂÀ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢36Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1¡Ý0¤ÇÂçµÜ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤FCÂÐ°¦É²FC¤Î°ìÀï¤Ï¡¢2¡Ý1¤Ç¤¤¤ï¤¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢16°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤È17°ÌÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬¡¢ÌÀÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°¦É²¤ÎJ3¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÂÐÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÆÁÅç¤¬¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡¦¥À¥Þ¥»¡¼¥Î¤¬13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á°È¾¤Ë°ìµó4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÆÁÅç¤ÏÈØÅÄ¤Ë4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È»ÃÄê½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£J2Âè32Àá
¢§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¡1¡Ý0¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡1¡Ý0¡¡Æ£»ÞMYFC
¤¤¤ï¤FC¡¡2¡Ý1¡¡°¦É²FC
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡4¡Ý0¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡0¡Ý4¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¢§10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
12:55¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¡vs¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
13:00¡¡FCº£¼£¡¡vs¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
14:00¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡vs¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
14:00¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¡vs¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
16:00¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡vs¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¢£½ç°ÌÉ½
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê62¡¿¡Ü15¡Ë
2°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê61¡¿¡Ü21¡Ë
3°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê57¡¿¡Ü18¡Ë
4°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê56¡¿¡Ü16¡Ë
5°Ì¡¡Ä»À´¡Ê56¡¿¡Ü7¡Ë
6°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê55¡¿¡Ü12¡Ë
7°Ì¡¡ÀçÂæ¡Ê54¡¿¡Ü10¡Ë
8°Ì¡¡ÈØÅÄ¡Ê51¡¿¡Ü3¡Ë
9°Ì¡¡º£¼£¡Ê47¡¿¡Ü5¡Ë
10°Ì¡¡¤¤¤ï¤¡Ê46¡¿¡Ü9¡Ë
11°Ì¡¡»¥ËÚ¡Ê43¡¿¡Ý16¡Ë
12°Ì¡¡¹ÃÉÜ¡Ê42¡¿¡Ý3¡Ë
13°Ì¡¡»³·Á¡Ê41¡¿¡Ü1¡Ë
14°Ì¡¡½©ÅÄ¡Ê38¡¿¡Ý10¡Ë
15°Ì¡¡Æ£»Þ¡Ê36¡¿¡Ý6¡Ë
16°Ì¡¡·§ËÜ¡Ê34¡¿¡Ý10¡Ë
17°Ì¡¡ÂçÊ¬¡Ê34¡¿¡Ý12¡Ë
18°Ì¡¡ÉÙ»³¡Ê27¡¿¡Ý18¡Ë
19°Ì¡¡»³¸ý¡Ê25¡¿¡Ý13¡Ë
20°Ì¡¡°¦É²¡Ê20¡¿¡Ý27¡Ë