Ray¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡ª¡ÚËÜÅÄ¼ÓÍè¡Û¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤Ï...¡©
´Å¤¯²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÇRay¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÊÙ¶¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
LOVE¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É
´Å¡Á¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ä¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤âÂç¹¥¤♡
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½
¡Ö»ä¤¬¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê·ÏÅý¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡È¤ª¤µ¤¬¤ê²óÈò¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤µ¤¬¤ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ªÍÎÉþ¤Ï¤µ¤é¤Î·ÏÅý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿´¤«¤é¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤ë´¶¤¸¡£²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤·¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë♡
¤Ç¤â¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤è¤ê¤â¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ØÀ¾¤Î·ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤è¤ê¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£
Æ´¤ì¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤ä¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¶âÀî¼ÓÌí¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÇ®¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±Ë¤¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤À¤±·ë²Ì¤¬¿ô»ú¤ËÉ½¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÁ´Á³¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ç¥ß¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅØÎÏ¤¬·ë²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÊÙ¶¯¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÅÄ¼ÓÍè
¤Û¤ó¤À¡¦¤µ¤é¡ü2007Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£O·¿¡£2ºÍ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ð¤Î¿¿ô¥¡¦Ë¾·ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅÄ»°»ÐËå¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÜÅÄ¼ÓÍè