µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Åê¤²¥¥Ã¥¹¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃ¦¤°±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î» ¿åÊ¬Êäµë¤Îµö²Ä¼è¤ê¤â¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÀ¤Î°Ìï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃ¦¤¤¤ÇÁÇÈ©¤Î¤¾¤¯
¡ÖUnbreakable¡×¤ÇµÜÀ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë³«¤±¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£Åê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMs.Playlist¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¶ÊÄ´¤Ç¹â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¿å°û¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤è¡¼¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖSTAY UP¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Ù¥¹¥È»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.Unbreakable
M2.Ms.Playlist
M3.STAY UP
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÀ¤Î°Ìï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃ¦¤¤¤ÇÁÇÈ©¤Î¤¾¤¯
¢¡µÜÀ¤Î°Ìï¡¢´¿À¼¤ÎÃæÅÐ¾ì
¡ÖUnbreakable¡×¤ÇµÜÀ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë³«¤±¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£Åê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMs.Playlist¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¶ÊÄ´¤Ç¹â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÜÀ¤Î°Ìï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.Unbreakable
M2.Ms.Playlist
M3.STAY UP
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û