¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎMIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¤ÈRINON¡ÊÂ¼¾åÍþ°É¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
MIU¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥¢¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢RINON¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿Á¯¤ä¤«¤Ç´ñÈ´¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È·è¤á¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö½é¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏSUZU¡Ê»³ËÜ¤¹¤º¡Ë¤¬RINON¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤ËMIU¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
