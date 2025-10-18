¡áLOVEã·Æ£¼ù°¦Íå¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓÆ©¤±¤ë ¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Îã·Æ£¼ù°¦Íå¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÈþµÓÆ©¤±¤ë
ã·Æ£¤Ï¡¢Çò¤¤¶ß¤ä¿þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¥ÉÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÃã¿§¤Î¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤òÆ©¤±¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ã·Æ£¼ù°¦Íå¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¹õ¥¿¥¤¥Ä¤«¤éÈþµÓÆ©¤±¤ë
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
