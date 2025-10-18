¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤ÇÅß¤Ã¤Ý¥³¡¼¥Ç¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓÈäÏª
çæ¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤Ë¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Åß¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹ÉÍ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¡Ö¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
