¡ÖClear the air¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤Ï¡Ö¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤±¤É...¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¡ÖClear the air¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤Ï¡Ö¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖHey, I¡Çm sorry about the other day. I just want to clear the air.¡×
¡Ê¤Í¤§¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¤³¤È¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
