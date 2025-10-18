¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È¡Ä¡×¡È¥à¥¥à¥¤¹¤®¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¾®ÊÁ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¼Ì¿¿¡É¸ø³«¤ÇÂçÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°Õ³°¤À¡×
¡¡¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÅØÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¨¡¨¡¡È¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÉ¾È½¤Î¶âÈ±½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê»þÂå¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥à¥¥à¥¶âÈ±½÷»Ò¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¼Ì¿¿¡É
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¡È»°ÅáÎ®¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢160cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¡ØInstagram¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2011Ç¯10·î¡ÄºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤ª¤è¤½14Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¸½ºß¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡É¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï14ºÐ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼ã¤«¤ê¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤¬ÁêÅö¹Ê¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved