¡¡¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÅØÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤­Î©¤¿¤»¤ë¨¡¨¡¡È¥à¥­¥à¥­¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÉ¾È½¤Î¶âÈ±½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê»þÂå¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú²èÁü¡Û¥à¥­¥à¥­¶âÈ±½÷»Ò¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¼Ì¿¿¡É

¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¡È»°ÅáÎ®¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢160cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¡ØInstagram¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2011Ç¯10·î¡ÄºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤ª¤è¤½14Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥à¥­¥à¥­¤¹¤®¤ë¸½ºß¤È¤ÏÂç¤­¤¯°Û¤Ê¤ë¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡É¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡Åö»þ¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï14ºÐ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼ã¤«¤ê¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤¬ÁêÅö¹Ê¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

