½êÆÀ¤ò²á¾¯¿½¹ð¡¡²Í¶õ·ÐÈñ¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¡¡Ï»ËÜÌÚ¤ÎÍÌ¾¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¤¬5²¯¤Î½êÆÀ±£¤·¡¡¤Ê¤¼Ìë¿¦¤ÎÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤ÏÄã¤¤¤Î¤«¡ÚËÜ¿Í¤Ë¼èºà¡Û
2025Ç¯9·îËö¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¹âµé¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÌó5²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½êÆÀ¶â³Û¤òÄã¤á¤Ë¿½¹ð¤·¡¢²Í¶õ¤Î·ÐÈñ¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÀÇ¶É¤Ï°ìÉô¾å°Ì¥¥ã¥¹¥È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£´¿³Ú³¹¤Ç¤ÏÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿ÍÌ¾Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÃ¦ÀÇ¤Î²¦Æ»¥³¡¼¥¹¡×¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG¥«¥Ã¥×Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ï·òºß¡¡32ºÐ¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ÅÅ·âÉüµ¢
ÎáÏÂ¤Ç¤¢¤ë¸½ºß¡¢Éû¶È¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ê¥¤¥È¶È³¦¤âÀÇ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¼±¤òÆ¯¤«¤»¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÁêÊÑ¤ï¤é¤º´íµ¡´¶¤¬Çö¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¸Î°ÕÅª¤ÊÃ¦ÀÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î¡Ö¤«¡×¤Î»ú¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¯¤¯¥¥ã¥¹¥È¤â»³¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡ª
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËèÇ¯¤¤Á¤ó¤È¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¥ã¥¹¥È¤ÏÌ¤¤ÀÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤Î±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡È¤·¤Ê¤¤¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿º¤¤Ã¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢´¿³Ú³¹¤Ë¤Ï°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÀÇ¶â¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤Ï¡ÖÝµ¡×
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ç¤âÀÇ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»Ò¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¸½Ìò¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Î¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë¤Ï21ºÐ¤«¤éÌë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1¥ß¥ê¤âÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªµëÎÁ¤«¤é¡Ö¸üÀ¸Èñ¡×¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»¨Èñ¤òÊ§¤¦¡áÇ¼ÀÇ´°Î»¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÇ¶â¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀèÇÚ¡¦A¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éA¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÏÃ¦ÀÇ¤¬¥Ð¥ì¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡£¶²¤í¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤À¡×¤È¿Ì¤¨¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌë¿¦ÀìÌç¤ÎÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£²áµî5Ç¯Ê¬¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼¡Ø¡ÙÆâ¡¢¥æ¥ê¥¢¤µ¤óÃÌ¡Ë¡£
¡Ø¥Ï¥¿¥Á¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥¥ã¥Ð¤ò»Ï¤á¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¿½¹ð¤òÁÌ¤ì¤ë¤Î¤Ï²áµî5Ç¯Ê¬¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¤Ö¤Í¡¼¡ª¡É¤È¡Ê¾Ð¡Ë¤¿¤ÀÃÎ¼±¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥É¥ì¥¹¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÁ´Á³»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£²Ô¤¤¤À³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡ÊÀÇ¶â¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÀìÌçÀÇÍý»Î¤Ï°ÍÍê¶â¤â¹â¤¤¤·¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡Ù
°û¤ß²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥É¥ì¥¹¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Âå¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°Èñ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤ë¹àÌÜ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¶ì¤¤·Ð¸³¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÈà½÷¤Ï¥ì¥·¡¼¥È¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Å¹¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÍÌµ¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤½¤¦¡£
¡Ø¼«Ê¬¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡È³ÎÄê¿½¹ð¡©¥Ê¥Ë¥½¥ì¡©¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤ä¤ê¤Ê¤Í¡É¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤¿Ëö¤ËÄÉÄ§¤¤¿¥³¤Ï¤³¤Î³¹¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥¥ã¥Ð¤ÏµëÎÁ¤¬¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¸ýºÂ¸«¤é¤ì¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡£
Ìë¿¦¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ê¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡É¤ËÁÂ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¡¢Å¹¤â¤â¤Ã¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡£³Î¤«¤Ë¥¦¥Á¤é¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¦ÀÇ¼Ô½Ð¤¿¤éÅ¹¤Î°õ¾Ý°¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¤ÎÀ¼¤«¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹Â¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¤Í¡Ù
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡©¤Ê¤Ë¤½¤ìÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©¡×
¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤ª¤è¤¦¤Ë¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡È¥»¡¼¥Õ¡É¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ì¸þ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ì¡©¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Þ¤æ¤«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦23ºÐ¡Ë¤Ï18ºÐ¤«¤é¥Ê¥¤¥È¶È³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤Á¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÊüÃÖ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡Ê°Ê²¼¡Ø¡ÙÆâ¡¢¤Þ¤æ¤«¤µ¤óÃÌ¡Ë¡£
¡Ø»Å»ö¤ÏÉ÷Â¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈËèÆü¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¡É¤Ê¤ó¤ÆµÏ¿¤â¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¡£1²ó¡Ê¿½¹ð¤ò¡Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆºÃÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç¤ÎÀÇÍý»Î¤ÏÍê¤à¤È¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢Ì¤¤À¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ù
¤Þ¤æ¤«¤µ¤óÛ©¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ëÆ±¶È¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡ªÉ÷Â¯³¦·¨¤ÏµëÎÁ¤¬ÆüÊ§¤¤¡Ü¼êÅÏ¤·¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÄ¢Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÎÊý¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÂ¿Ê¬´é½Ð¤·¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤é¤È¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤ë³Û¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥³¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ìµ»ë¤Ç¤·¤ç¡£º£¤Þ¤Ç3Å¹ÊÞÌ³¤á¤¿¤±¤É¡¢Å¹¤«¤é¡È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢°ìÅÙ¤â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ù
ÃÎ¼±¥¼¥í¤Î¤Þ¤Þ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¾¯¡¹Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ëí´í°¤¹¤ë¡á¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ê¤¬¤Á¡£´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡×¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¥ã¥¹¥È¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¡ÈÀ¤´Ö¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¼ÀÇ¤Ï¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾ï¼±¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤³¤Ê¤¹¡×°Õ¼±¤¬´¿³Ú³¹¤Ø¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£