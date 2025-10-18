#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤¬FLASH½éÅÐ¾ì¡¡´±Ç½Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¾ú¤¹¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Í³ÎÉ¤æ¤é¤µ¤ó¤¬½µ´©FLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ³ÎÉ¤æ¤é¤µ¤ó¡¡Ë¢¤Þ¤ß¤ì¤Î¤¢¤¶¤«¤ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥É¥¥Ã
Æ±»ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡£´±Ç½Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ³ÎÉ¤æ¤é¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤æ¤é¤æ¤é¡¡6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡T152¡¡2020Ç¯¤è¤ê¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ë½êÂ°¡£2021Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2024Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤æ¤é¥É¥¥Ã¡ª¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@yurayura_yuraa¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷yurayura_yuuura¡Ë