¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡¢¸åÆ¬Éô¤ÎÂÇËÐ¡¡°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¡¡19Æü½Ð¾ì¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½9ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤à3¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É14°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬3²ó¡¢°ì¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ºÝ¡¢°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ç¾¿¶¤È¤¦¤Î½ê¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¹¸¤ÏÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤âºÇ½é¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÇÃÇ¤Ï¡Ë¸åÆ¬Éô¤ÎÂÇËÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£