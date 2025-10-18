¡Ö¿ä¤·¤È¿À¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë¡×à¿Ê·â¤Îµð¿Íáºî¼Ô¤È¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤Îà¥É¥é¥¤¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÂº¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ´¡©¡×
ºî¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÂº¤¹¤®¤ë
¡¡Ì¡²è¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¡Ä¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤µ¤Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×ºî¼Ô¤ÇÌ¡²è²È¤Î´Ò»³ÁÏ(ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È)¤È¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿³áÍµµ®¡£¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ò»³ÀèÀ¸¤È¤´¤Ï¤ó¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ã¤Ý¤ê¡£¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÄÊÌ¤ìºÝ¤Ë¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Çà¿Ê·â¤Îµð¿Í¥³¥é¥ÜÇß¼òá¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÇß¼ò¤¬¡Ö´Ò»³ÀèÀ¸¤Î¤´¼Â²È¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇßÇÀ±à¡¢¤ª¤ª¤ä¤ÞÌ´¹©Ë¼¤µ¤ó¤Î°ìÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¤È¿À¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ´¡©¡×¡ÖëÝ»³ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤¤¤µ¤Ô¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ÎÂ¿Ê¬¤³¤ÎÊý¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÂº¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¿±þ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈÎÇä¸µ¤Î¡ÖÇß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×HP¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥é¥ÜÇß¼ò¤¬11·î1Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ïºî¼Ô¤Î´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£