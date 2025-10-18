Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«3ÂÇÀÊ¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®10°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤¬2·³Àï½é°ÂÂÇ¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿3¡¢4·³Àï100»î¹ç¤ÇÀÑ¤ó¤À·Ð¸³¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦1ËÜ¤ò¼«¿®¤Ë¡×
¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1DeNA¡Ê18Æü¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¡¢µùÉÜµ±±©³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2·³¤ÇÂÔË¾¤Î½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö8ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£3²ó1»à¡¢DeNAÀèÈ¯¤Î¾±»ÊÍÛÅÍ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1ËÜ½Ð¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï9·î¤Ë3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÎ©¤Ã¤¿¤¬Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Þ¤º¤Ï2·³¤Ç°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤À¡£Â¼¾¾Í¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¡¢¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤¬Âç¤¤¤¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¸å¤í¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÆ°¤¡Ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÂ®¤¤µå¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¼¾¾2·³¥³¡¼¥Á¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¤ÎÆ°¤¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎý½¬¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¡ÊÃæ±Û¤¨¡Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµùÉÜ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¡£¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¹â¤«¤éÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢4Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°Àï¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï3²ó¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È10°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¡Ê3¡¢4·³Àï¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î100»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨1³ä5Ê¬8ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡£»°¿¶¤Ï¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î3·å¤È¤Ê¤ë122¤À¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ»°¿¶¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÕÀè¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½é°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹ÂÇ¡£¤³¤¦¤¤¤¦1ËÜ¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÜÉÕ¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈµùÉÜ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µÜºê¤ÎÃÏ¤ÇÅ¥¤¯¤µ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë