ºÊ¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢1»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿31ºÐ¿Íµ¤²Î¼êà¥À¥ó¥Ç¥£ÊÑËÆá¤Ë¾×·â¡ÖÇË²õÎÏ♡¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤ª¤ë!?¡×
¶äºÂ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡Ä
¡¡1»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿31ºÐ¿Íµ¤²Î¼ê¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶äºÂ´ú´ÏÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHOM BROWNE(¥È¥à ¥Ö¥é¥¦¥ó)¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡£¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö10Âå¤Ç¾åµþ¤·¤Æ²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷¤ÎÊý¤ËÄº¤¤¤¿¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢Âçºå¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤À¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Â»Î¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÇË²õÎÏ♡Ç¯¡¹¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹....¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ê¤ç¤¦¤¿¤¯¤ó¡£¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤ª¤ë!?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÊÒ´ó¤Ï2023Ç¯1·î¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ì¡×(15Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£