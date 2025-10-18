¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÝ¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡¡Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÄÂ¼ÊÝÇµ
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Ödazzlin¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ë¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç¾åÉÊ¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
