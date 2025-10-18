¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª¡¡¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤
YouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
³á¸¶³ð½í
¤³¤ÎÆü¡¢¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Î·ë²Ì¤¬GirlsAward¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²¬ËÜË¾Íè(14ºÐ)¡¢³á¸¶³ð½í(16ºÐ)¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò(13ºÐ)¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»(15ºÐ)¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸(15ºÐ)¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ(17ºÐ)¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
6¿Í¤ÏÇò¥³¡¼¥Ç¤Ç¤½¤í¤¨¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤òÈäÏª¡£Seventeen¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢1¿Í¤º¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
³á¸¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï! ¹â¹»1Ç¯À¸¡¢16ºÐ¡¢³á¸¶³ð½í¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¿³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
³á¸¶³ð½í
¤³¤ÎÆü¡¢¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Î·ë²Ì¤¬GirlsAward¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²¬ËÜË¾Íè(14ºÐ)¡¢³á¸¶³ð½í(16ºÐ)¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò(13ºÐ)¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»(15ºÐ)¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸(15ºÐ)¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ(17ºÐ)¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
³á¸¶¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï! ¹â¹»1Ç¯À¸¡¢16ºÐ¡¢³á¸¶³ð½í¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¿³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER