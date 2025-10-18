²ÈÄí¤Ëµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÈÇ®·ìÏÂ¾°¡É¡¡¿¹Àî°ª¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡ÖÆ¨¤²¤º¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ë¡×Àº¿À
¡üÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤¬¡¢1995Ç¯10·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤È¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢5½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè3ÃÆ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ëµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡ÈÇ®·ìÏÂ¾°¡É×¢ÃæË®½¼¤µ¤ó¤Î¸òÎ®¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¥·¥ç¥¦¤È¥¿¥¯¥Þ¤ÈÇ®·ìÏÂ¾°¡Á¡×(2019Ç¯ÊüÁ÷)¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¹Àî°ª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¹Àî°ª
¡û¤¬¤ó¤ËËÁ¤µ¤ì¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ë
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê»û¤Ï¡ÖÊ¿À®¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Èó¹Ô¤äµÔÂÔ¡¢¤¤¤¸¤á¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤Ê¤É¤Ç¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Öµï¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èó¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢13ºÐ¤Ë¤·¤Æ¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£·»µ®Ê¬¤Î¥¿¥¯¥Þ¤â¤Þ¤¿¡Ö¶å½£¤ÎÃæ³ØÀ¸¥ä¥¯¥¶¡×¤È°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¤Û¤É¤ÎÌäÂê»ù¤À¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½»¿¦¤Î×¢ÃæË®½¼¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¡¢»þ¤Ë¼¸¤ê¡¢»þ¤ËÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢×¢Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ï¤¬¤ó¤ËËÁ¤µ¤ì¡¢Ç¾¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊüÁ÷¤«¤é6Ç¯¡¢»û¤Ç¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼·²ó´÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÇ®·ìÏÂ¾°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¤È¥¿¥¯¥Þ¡¢»û¤Ç²á¤´¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)×¢ÃæË®½¼¤µ¤ó¡¢¥·¥ç¥¦¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÏ¢¥É¥é¤ËÃ£¿Íµ»¡Ä¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¾è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Ì±ÊüÏ¢¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¶µÍÜÉôÌç¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢ATP¾Þ¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¶ä¾Þ¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ÎÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÎòÂåºÇÂ¿¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ®·ìÏÂ¾°¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¡¢±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¿¹Àî¤Ï¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ö¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë°¦¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡É¤È¤«¡È¤³¤³¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡É¤È»×¤¨¤ë¡£¤¤Ã¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´¶¤¸Êý¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Ê¡¼!¡×¤ÈÀâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿×¢Ãæ¤µ¤ó¡£¿¹Àî¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸µ¡¹¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡¢»ö·ïÀâÌÀ¤ÎÄ¹¥¼¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¯¡¢À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¿Í´Ö¤ä¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¶ìÏ«¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¿¹Àî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÃ£¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çµ»¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Èº£¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¾è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Àè¤Ë°Î¶È¤ÎÃ£À®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡üÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ØSeventeen¡ÙÊÔ½¸¼Ô
¿¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÇ®·ìÏÂ¾°¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²¸»Õ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£Ãæ³Ø3Ç¯Åö»þ¡¢¿Ê³ØÀè¤òÅìµþ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¤¬·ÑÂ³¡£¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¼Â´¶¡£¼«¿È¤â2019Ç¯¤Î¼«¿È¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁêÅöÀÎ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£6Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼ã¤µ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡û¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÀ©ºî¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¡×
¡ÖÇ®·ìÏÂ¾°¡×¥·¥ê¡¼¥º°Ê³°¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¿¹Àî¡£¼èºà¤¹¤ëÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤ò»×¤¤¡¢¡Ö¼èºà¤¹¤ëÁê¼ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤äÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ÆÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÖÇ®·ìÏÂ¾°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡É¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¡ÖÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÆÍÁ³Íè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÂçÊÑ¤Êºî¶È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
»û¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É(±¦)¤È¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¤ËÎ©¤Ä×¢ÃæË®½¼¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ü¿¹Àî°ª1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£10Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇ¶á¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢±Ç²èTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£
