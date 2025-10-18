Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ßÎ×¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¡¡ÂçÀô¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëµ¤Ê¬!?
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù(12·î24Æü¸ø³«)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
2023Ç¯4·î´ü¤ËTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤ÈÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Î¡ÈÌµÅ¨¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢GirlsAward½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¤È¡¢2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçÀôÍÎ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ÌòÆ±ÍÍ¡¢Ê¡»³¤ÏÇò¾ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢ÂçÀô¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
ÂçÀô¤Ï¡Ö³¥¿§Ã´Åö¤ÎÂçÀô¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤É¤¦¤â½é¤á¤Þ¤·¤ÆÊ¡»³²í¼£¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÀô¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤è¤ê¤ÏÊ¡»³¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¿Í´Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Á´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
