¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡Åê²õ¡õÃæÂ¼¹¸¤ÎÎ¥Ã¦´íµ¡¤â¡Ä¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤»î¹ç¡×
¡¡µã¤¤ÃÌÌ¤Ë¥Ï¥Á¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤«¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£¸Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£´Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç£³¡½£¹¤ÈÂçÇÔ¡£¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÂÆ§¤ß¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á£³¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢·èÃå¤ÏÂè£µÀï°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£³²óÆó»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬°ì¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë°ìÎÝÎÝ¿³¡¦ÅèÅÄ¿³È½°÷¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Ìó£µÊ¬´ÖÆ°¤±¤º¡£Ã´²Í¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡ÖÇ¾¿¶¤È¤¦¤Î½ê¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¹¸¥³¡¼¥ë¡×¤¬¶Á¤¡¢½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÃæÂ¼¤Î±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿Âç´Ø¤¬£³²ó¤ËÆÍÇ¡Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì»à¤«¤é¿åÃ«¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢»³·Á¤Ëº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ï½éµå¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö½é²ó¡¢£²²ó¤Ï²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìµ¤¤ËÏ¢ÂÇ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï½Â¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡££²ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬¿åÃ«¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢À¶µÜ¹¬¤ËÃæÁ°ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££µ²ó¤Ë¤Ï°ËÆ£¤¬£±¼ºÅÀ¡¢£·²ó¤Ë¤Ï¾åÃãÃ«¤¬¤Þ¤¿¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º£´ÀïÏ¢È¯¤È¡¢´°Á´¤ËàÅ·Å¨á¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç´Ø¤Î¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡£´Å¤¤¤±¤É¡¢¾åÃãÃ«¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡£´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£±ÇÁü¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦ËÌ»³¤ÎÁ°¤Ë£¸°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢£·²ó£³ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÃæÂ¼¤¬Éé½ýÂà¾ì¤È¤¤¤¦ÄË¼ê¡£¤Þ¤µ¤Ëµã¤¤ÃÌÌ¤Ë¥Ï¥Á¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇ¤ò¿©¤é¤¤¤¹¤®¡£¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤»î¹ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¿¡£