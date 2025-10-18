Âçºê»ö·ï5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ø¡¡ÍèÇ¯1·î¾å½Ü¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¡¡¼¯»ùÅç
»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤¬¡¢ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¤Ç¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤òÍèÇ¯1·î¾å½Ü¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçºê»ö·ïÊÛ¸îÃÄ È¬¿Ò¸÷½¨ÊÛ¸îÃÄÄ¹¡Ë¡Ö¿·¤·¤¯ÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Î»ÈÌ¿¡×
1979Ç¯¡¢ÂçºêÄ®°æËó¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Âçºê»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤·¤¿ÃËÀ¤ÎµÁÍý¤Î»Ð¡¦¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¸ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏºÛ¤Ç2²ó¡¢¹âºÛ¤Ç1²óºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸¡»¡¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÊ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Ï18Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¡¢5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤òÍèÇ¯1·î¾å½Ü¤Ë¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¿·¤¿¤ËÃËÀ¤¬Â¾»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢»à°ø¤ä»àË´¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎË¡°å³Ø´ÕÄê¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçºê»ö·ïÊÛ¸îÃÄ¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½ ³û»ÖÅÄÍ´ÈþÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¿·¾Úµò¤ò²Ã¤¨¤ÆºÛÈ½½ê¤Ë¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍºáÈ½·è¤Ë¤Ï¹çÍýÅªµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¿´¾Ý¤òÊú¤«¤»¤ÆºÆ¿³¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡×
ºÆ¿³À©ÅÙ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·6·î¤Ë¹ñ²ñ¤Ë²þÀµ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
