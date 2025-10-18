¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛME:I¡¦RINON¡õMIU¡¢Í·¤Ó¿´Á´³«¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡Ä¾Á°¤Ë½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎRINON¤ÈMIU¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛME:I¡¦MIU¡õRINON¡¢¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é¡ª
¡¡RINON¤ÈMIU¤Ï¡ÖSPECIAL FASHION SHOW5¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤È¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ê¤Þ¤Ò¤ë¡¢¤è¤·¤³¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MyM¤¬¡ÖASOBOZE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÃæ¡¢Í·¤Ó¿´Á´³«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÏÅö½é¡¢RINON¤ÈSUZU¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢RINON¤ÈMIU¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ä¾Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ME:I¤ÏCOCORO¤¬25Ç¯3·î¡¢RAN¤¬25Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£º£·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢KOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
