¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡õ¤æ¤¤¾®ÃÓ¡¢»ÐËå¤ÇÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¥³¡¼¥Ç¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÈþµÓÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤æ¤¤¾®ÃÓ»ÐËå¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê¥¬¥ë¥¢¥ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ä°¦¤¹¤®¡ªÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤æ¤¤¾®ÃÓ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë½¸¤á¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¶ßÉÕ¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£»ÐËå¤½¤í¤Ã¤ÆÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢ÈþµÓ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¡¢»ÐËå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¡¢ÄÌ»»28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏXG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
