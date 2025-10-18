Âçºê»ö·ï¡¢1·î¤ËÂè5¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¡¡ÊÛ¸îÂ¦¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¤Ç1979Ç¯¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÂçºê»ö·ï¡×¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï18Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¾å½Ü¤ËÂè5¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Â¾»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¿·¾Úµò¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¡£»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿ÀôÉð¿ÃÊÛ¸î»Î¤Ï¸¶¸ý¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡£°ì¿³¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¶¦ÈÈ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¶¡½Ò¤Î¿®ÍÑÀ¤äË¡°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾Úµò¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£