¤º¤óÈÓÈø¡¡¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¡¡ÁêÊý¤È¤Î¿©»ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤º¤ó·ëÀ®Á°¤Î¥³¥ó¥ÓÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î»þ¡¢¸½ºßÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼»³¤Ò¤È¤·»á¤È¡ÖLa.¤ª¤«¤¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥Á¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Â¼»³»á¤¬¾Ð¤¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö²£¤Ë¤¤¤Æ¡È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ê¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡Ë¡É¤¯¤é¤¤¤Ç¥¦¥±¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¡×¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¡£¡Ö¤¹¤°¡¢¤½¤ì¤Ç¥á¥·¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÁêÊý¤«¤é»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Ç¤âËº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£Æó»Ò¶ÌÀî¤ÎÅÚ¼ê¤Ç¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£±Ø¤Ø¤ÎÆ»¤¹¤¬¤é¡¢¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¼»³·¯¤¬¡¢¡ÈÈÓÈø¤µ¤ó¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¥»¥Ã¥ÈÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿¤ê¤µ¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÂ¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤¦Ì´¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤Ä¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀîÅç·¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼¤á¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¸ª¤ÎÎÏ¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¡£¥Ð¥±¥¦¥±¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â¼»³»á¤òÍ¶¤¤¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Â¼¤Á¤ã¤ó¤ÈµÊÃã¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤ª¤´¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤âÍê¤ó¤Ç¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡£±óÎ¸¤Ê¤¯ÎÉ¤¯ÃíÊ¸¤¹¤ëÁêÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¥³¥ó¥ÓÂ³¹Ô¤ò³Î¿®¡£¡Ö¤³¤ì¤òÍê¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢´°àú¡¢Â³¤±¤ë²¾·ÀÌó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¹¹¿·¤Ç¤¹¤è¡¢¹¹¿·¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡ÈÈÓÈø¤µ¤ó¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÀ¨¤¯³Ú¤·¤¤¿©»ö²ñ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¡£ÁêÊý¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²ò»¶¤ò¸Ç¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÓÈø¤Ï¡ÖÁ÷ÊÌ²ñ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÈÕ¤µ¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£