µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤ÎÃÎ¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¿ÈÆâ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÈà»á¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ÎÈà»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿
¡ÖµÁÊì¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤½¤Î¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾µ¤¤ò»È¤¦¤·ÌÂÏÇ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£µÁÊì¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¡¢»ä¤ÈµÁÊì¤ÎÈà»á¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Øº£ÅÙ¿©»ö¤Ç¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø»ä¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î2¿Í¤Ç¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¾éÃÌÈ¾Ê¬¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÁÊì¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Ùæ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Ë
¢¦ µÁÊì¤ÎÈà»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶Ã¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤â¤Ï¤ä¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤½÷À¤Ë¶½Ì£¤¬Ê¨¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÁÊì¤¬¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡¢²Ç¤È¤·¤Æ¤ÏÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
