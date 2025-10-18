N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èvs¥Á¥§¥ë¥·¡¼ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.18 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá](The City Ground)
¢¨20:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]
ÀèÈ¯
GK 26 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹
DF 3 ¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º
DF 4 ¥â¥é¡¼¥È
DF 5 ¥à¥ê¡¼¥í
DF 31 ¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á
DF 35 ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³
MF 6 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì
MF 8 ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó
MF 12 ¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹
FW 9 ¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¢¥¦¥©¥Ë¥¤
FW 10 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
¹µ¤¨
GK 13 John Victor
DF 23 Jair Cunha
DF 37 ¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Ü¡¼¥Ê
MF 16 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹
MF 22 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä
FW 7 ¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤
FW 11 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É
FW 14 ¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§
FW 19 Igor Jesus
´ÆÆÄ
¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 3 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
MF 45 ¥í¥á¥ª¡¦¥é¥Ó¥¢
MF 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
FW 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
¹µ¤¨
GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
MF 40 ¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ
FW 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹
FW 32 ¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦
FW 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó
´ÆÆÄ
¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥í
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹