「自分がもしあそこにいたら…」森保Jのブラジル撃破に希望抱いた中山雄太、CB+ボランチで大車輪の働き「最近は後ろで力が余り余っているので」
[10.18 J1Âè34Àá Ä®ÅÄ 0-0 Ê¡²¬ G¥¹¥¿]
¡¡Á°Àá¤ÎÇÔÀï¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¡¢Á°Àá¤Î¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡£¸ß¤¤¤ËÆñ¤·¤¤°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÍÊ¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä®ÅÄ¤ÎDFÃæ»³ÍºÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï²Æ¾ì¤Î¸ø¼°Àï11Ï¢¾¡¤Î¸åÈ¾¤ò¸£°ú¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤éº¸CB¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý»þ¤ËÃæÈ×¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢ÄäÂÚ¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¸£°ú¡£¼éÈ÷»þ¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤°ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤âÁ´¤¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¶·â¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ»³¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¸å¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç(¶ì¾Ð)¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Íß¤ò½Ð¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Î¹¶·â¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¶¼°Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Â¿¾¯ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×(Ãæ»³)
¡¡¤½¤Î¥È¥é¥¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤³¤³¿ô»î¹çÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÄ®ÅÄ¤Î·ë²Ì¤Îµ¯°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ»³¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤Æ°Ê¹ß¥Á¡¼¥à¤Ï1¾¡2Ê¬2ÇÔ¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎMF²¼ÅÄËÌÅÍ¤äMFÁ°´²Ç·¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÃæÈ×¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ì¶Ã¦µÑ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÀÅÀ¤È¼éÈ÷¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é¤¬°ìÈÖÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¥±¥¬¿Í¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤À¤±¤Ç¸«¤¿¤é¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Îµ¡²ñ¤ÈÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤â²ÝÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤º¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤«½Ä¥Ñ¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹²¤Æ¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ»³¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¥¹¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÁË¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ÏÂç¤¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç¹¶·â¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Éµ¢¤ê¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÇã¤ï¤ì¡¢J1Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯ºò²ÆÄ®ÅÄ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ»³¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¤Ï¤ä¤ä±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò´Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ï»î¹çÃæ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë·ë²ÌÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×µá¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤³¤À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤¬º£¤Î·ë²Ì¤Ë¤¹¤´¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¿»þ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿J1¥ê¡¼¥°Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½éÄ©Àï¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¡¢½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·¹ÄÇÕ¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÀï¤¤¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ»³¤Ï3Æü¸å¤ËÅ¨ÃÏ¡¦¾å³¤¤Ç¾å³¤³¤¹Á¤È¤ÎACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àá¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö(ACLE¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç)¾¡¤ÁÅÀ¤¬¤Þ¤À1¡¢1¤·¤«ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ï¼ïÎà¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢Æ±¤¸»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤½¤³¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Çº£¤Î·ë²Ì¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¸½¾õ¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë¤«¡¢¤·Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ¼±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¾å¤²Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤¬Âç»ö¡£¼¡¤Î°ìÀï¤Ïº£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¥Ð¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢(J1¼¡Àá¤Î)±ºÏÂÀï¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎACL¤Î°ìÀï¤¬»Ä¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¢ACL¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿3·î¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢WÇÕºÇÂ¿5²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤«¤éÄÌ»»14»î¹çÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃæ»³¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëº¸CB¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£AÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¯É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÎëÌÚ¤¬É¾²Á¤ò¹â¤á¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê·Þ·â¼éÈ÷¤ÈÅª³Î¤ÊÇÛµå¤ÏÃæ»³¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÄ©¤à¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ãæ»³¼«¿È¤Ï¾·½¸³°¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î´õË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âµÕ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ù¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤º¤Ã¤È½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÂåÉ½¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ»³¤ÏÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎÉ¤¤Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¾Î»¿¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤È2¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¡Ö½ßÇ·²ð¤¯¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï¼ºÅÀ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤ÏÎÉ¤·¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¶ì¤·¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³°Ìî¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤·¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(Ãæ»³)¡£8¤«·î¸å¤ËÇ÷¤ëWÇÕ¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤òÌµ°Ù¤Ë²á¤´¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)