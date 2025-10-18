4°ÌÆÁÅç¤¬ÅÜÅó¤Î4È¯¤Ç3Ï¢¾¡! ¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬4»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡Ä1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤ÎÌöÆ°¡¢8°ÌÈØÅÄ¤ÏÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç´°ÇÔ
[10.18 J2Âè33Àá ÈØÅÄ 0-4 ÆÁÅç ¥ä¥Þ¥Ï]
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¤ËÂè33Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÆÁÅç¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤Ç4°Ì¤ËÎ©¤ÄÆÁÅç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Á°È¾13Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬PA±¦¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¶¯°ú¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡£4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¡¢ÈØÅÄ¤ÏºÆ¤Ó¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬Â®¹¶¡£¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF»ù¶Ì½ÙÅÍ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤ë¡£38Ê¬¤Ë¤ÏMF¼¯¾ÂÄ¾À¸¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£40Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢4-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò4-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆÁÅç¤Ï¡¢¸åÈ¾¤âÈØÅÄ¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤®¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£3Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê3°ÌÉâ¾å¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢8°Ì¤ÎÈØÅÄ¤Ï2Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¤ËÂè33Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÆÁÅç¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤Ç4°Ì¤ËÎ©¤ÄÆÁÅç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Á°È¾13Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬PA±¦¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¶¯°ú¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡£4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¡¢ÈØÅÄ¤ÏºÆ¤Ó¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬Â®¹¶¡£¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF»ù¶Ì½ÙÅÍ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤ë¡£38Ê¬¤Ë¤ÏMF¼¯¾ÂÄ¾À¸¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£40Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢4-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò4-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆÁÅç¤Ï¡¢¸åÈ¾¤âÈØÅÄ¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤®¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£3Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê3°ÌÉâ¾å¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢8°Ì¤ÎÈØÅÄ¤Ï2Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£