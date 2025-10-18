Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡¢Zepp DiverCity¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ã½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×¡ä¤¬¡¢2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤È½Ã¼ª¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¼Ô¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ó¸µ¤ËÉâ¤«¤ÖÊ¸»ú¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì²»³Ú¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤ÉÔÄê·Á¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤´¤È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤À¤¬¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢º£¤ä¤½¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤ë°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÁú·î¤Ï¤ë¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈ´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Øü°ç¤È¤³¡Ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸¸ÁÛ·Ï¤Î»ÏÁÄ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿·µï¾¼Çµ¤¬½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤ï¤¿¤·¤Î²Î¤¬¡¢¤Û¤ó¤Îº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬¤½¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¡¢´ò¤·¤µ¤È¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ªÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ¤³¦¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Øü°ç¤È¤³
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
±ó¤¯¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç
¤½¤³¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ìÆÀ¤Ê¤¤²»³Ú¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤Æ
Àº°ìÇÕ²Î¤¦¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¿·µï¾¼Çµ
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
º£²ó¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡ÄÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î²Î¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¶Ê¤«¤é¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Þ¤Ç¡ÄÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£ÅöÆü³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤µ¤ó¤Îºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ËºÆ¤Ó¿È¤òÃÖ¤¡¢¶¦¤Ë²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ä»Å³Ý¤±¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¸¸ÁÛÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
Áú·î¤Ï¤ë¤«
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡ã½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×¡ä
2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡÷Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì18¡§00/³«±é19¡§00
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þ600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉ¬Í×
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§30¡Á10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
https://tix.to/mko_e7p
MEMBER
¡¦º½¼é³Ù±û¡Ê¼çºË¡Ë
¡¦¾¾²¬ÈþÌï»Ò¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡¦µÈÅÄÏÂ¿Í¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
¡¦µÈÅÄÆÆµ®¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
¡¦ËÅÄ¹Ì»°¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥È/¥Æ¥£¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡Ë
¡¦ÊÆ¸÷Ìº¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¡Ë
¡¦ÅÄÃæ¶µ½ç¡Ê¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
GUEST
¡¦°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò
¡¦¿·µï¾¼Çµ¡¡½é½Ð±é
¡¦Øü°ç¤È¤³¡¡¡¡½é½Ð±é
¡¦Áú·î¤Ï¤ë¤«¡¡and more¡Ä
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¸ø¼°HP¡¡https://miraikodai.com/
¸ø¼°YouTube¡¡https://www.youtube.com/@miraikodaiorchestra
¸ø¼°X¡¡https://twitter.com/miraikodaiorche
¸ø¼°TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@miraikodaiorche
¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/miraikodaiorche/