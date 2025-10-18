¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¼çÂê²Î¡ÖTHE REVO¡×MV¤Ï³Ì¤òÇË¤ê¿´¤ò²ò¤Êü¤Ä¥Õ¥ëCG
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤¬10·î4Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î19Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÂè1´üOP¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖTHE DAY¡×¤ÇÃ´Åö¡£Ìó9Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢FINAL SEASON¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑÃæ¤Î¡ÖTHE REVO¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¤À¡£¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖTHE DAY¡×Æ±ÍÍ¡¢¹ÓÁ¥ÂÙ×¢¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¼«¿È¤Î³Ì¤ËäÆ¤Ã¤Æ³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òµñ¤à¾¯½÷¤¬¡¢ºÉ¤®¹þ¤à¤³¤È¤·¤«¼«¿È¤ò¼é¤ë½Ñ¤òÃÎ¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ´ÊÉ¤È²½¤·¤¿µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤ëÁ°¿¨¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿³¹¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬Áß¤ÌÄ¤é¤¹¡ÖTHE REVO¡×¤À¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È²»³Ú¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¿á¤¹Ó¤ì¤ëÉ÷¤Ï¡¢°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢´õË¾¤Î¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡© ¾¯½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¼«¿È¤«¡© »ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¶ìÇº¤â¸Ê¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¡£¾¯½÷¤Î¿´¤ËÉ÷¤òµ¯¤³¤·¡¢³Ì¤òÇË¤ê¡¢¿´¤ò²ò¤Êü¤Ä½Ö´Ö¤¬Ç÷ÎÏ¤Î¥Õ¥ëCG±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
°Ê²¼¤Ë¹ÓÁ¥ÂÙ×¢´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÁ°ºî¡ÖTHE DAY¡×¤«¤é9Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¡ÖTHE REVO¡×¤òºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ°²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤MV¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«ºÆ¤Ó¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Îµ¡²ñ¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î²Î¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉ÷¤Ï¤Þ¤¿¡¢Á°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Î´ë²è¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MV¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖTHE DAY¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ·Á¤·³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤ë¥á¥«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êº²¤¬À¤³¦¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î½Ö´Ö - THE DAY¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTHE REVO¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº²¤¬À¤³¦¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆâ¤Ê¤ë³×Ì¿ - THE REVO¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¤ò¼é¤ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¦µ¤¨¡¨¡¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢MV¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤¬»ý¤Ä¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¹ÓÁ¥ÂÙ×¢
¢£¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×
2025Ç¯11·î19Æü(¿å) ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨10·î4Æü¡ÖTHE REVO¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×BD¡Û¡ï2,700(ÀÇ¹þ)
¢þ¼ýÏ¿3¶Ê
¢þ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING¡¡
¢¨ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¡ï2,500(ÀÇ¹þ)
¢þ¼ýÏ¿3¶Ê¡¡
¢þ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING¡¡
¢¨ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡ï1,500(ÀÇ¹þ)
¢þ¼ýÏ¿3¶Ê
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(¥¢¥Ë¥áÈ×)¡Û¡ï1,800(ÀÇ¹þ)
¢þ¼ýÏ¿3¶Ê
¢þ±ÇÁüÆÃÅµ¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
ÊüÁ÷ÆüÄø¡§Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30
ÊüÁ÷¶É¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿(½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
Áí´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê·ò»Ê¡¡´ÆÆÄ¡§Ãæ»³Æà½ïÈþ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õÅÄÍÎ²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ë¥Õ¥§)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÇÏ±Û²ÅÉ§¡¦¾®ÅÄÅèÆ·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¦´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ)¡¡¿§ºÌÀß·×¡§µÆÃÏÏÂ»Ò(Wish)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß· µ®»Ë¡¡3DCG´ÆÆÄ¡§°ÂÅìÍÆÂÀ¡¡ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸¡¡²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖTHE REVO¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
¢§À¼¤Î½Ð±é
ÎÐÃ«½Ðµ×¡§»³²¼Âçµ±
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
»àÊÁÌÚÄ¤¡§Æâ»³¹·µ±
¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×¡¿¿ÀÃ«¹À»Ë
and more Heroes & Villains¡Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://heroaca.com/
¸ø¼°X¡§http://twitter.com/heroaca_anime
¸ø¼°Instagram¡§http://instagram.com/heroaca_insta/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§http://www.ytv.co.jp/heroaca/
¢£¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä
12·î28Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
open16:00 / start17:00
12·î29Æü(·î)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
open17:00 / start18:00
12·î31Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
open21:00 / start22:30
¢¨¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é love up!²ñ°÷¸ÂÄê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ »ØÄêÀÊ¡§16,500±ß(ÀÇ¹þ)
»ØÄêÀÊ¡§13,200±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pornograffitti.jp/rp25/
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãFANCLUB UNDERWORLD 6¡ä
09·î29Æü(·î)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
09·î30Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open13:00 / start14:00
09·î30Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
open17:00 / start18:00
10·î04Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
open17:00 / start18:00
10·î05Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
open13:00 / start14:00
10·î08Æü(¿å)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
10·î10Æü(¶â)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
open18:00 / start19:00
10·î14Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open18:00 / start19:00
10·î15Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open13:00 / start14:00
10·î15Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦Zepp OSAKA BAYSIDE
open17:00 / start18:00
10·î19Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
open17:00 / start18:00
10·î22Æü(¿å)¡¡¹Åç¡¦¹Åç CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
10·î23Æü(ÌÚ)¡¡¹Åç¡¦¹Åç CLUB QUATTRO
open13:00 / start14:00
10·î25Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10·î28Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
10·î29Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open13:00 / start14:00
10·î29Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
10·î31Æü(¶â)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì(»öÁ°Í¹Á÷)
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë²ñ¾ìµ¬Äê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/
