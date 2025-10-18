À¾»³ÇòÎè¡¡4¾¡2ÇÔ¤Ç4´üÌÜ¡¡½÷À½é¤Î´ý»Î¤Ø²¦¼ê¡¡¾Þ¶â5000Ëü±ß¤â³ÍÆÀ
¡¡¾´ý¤ÎÀ¾»³Êþ²ÂÇòÎè¡Ê30¡Ë¡á½÷Î®²¦¾¤È¤Î2´§¡á¤¬18Æü¡¢¶âÂô»Ô¤ÇÂè5´üÇòÎèÀï7ÈÖ¾¡ÉéÂè6¶É¤ËÎ×¤ß¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤Ë110¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£À¾»³¤Ï3Ï¢ÇÆ¤ÇÄÌ»»4´üÌÜ¡£ÄÌ»»5´ü¤¬¾ò·ï¤Î±ÊÀ¤¾Î¹æ¡Ö¥¯¥¤¡¼¥óÇòÎè¡×¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÎèÀï¤Ïº£´ü¤«¤é¾Þ¶â¤¬1500Ëü±ß¤«¤é4000Ëü±ß¤ØÁý³Û¡£¤µ¤é¤Ë1000Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×5000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï6·î¡¢ÇòÎè5´ü¤ò¾ò·ï¤Ë´ý»Î¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤Î´ý»Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤â½Ð¾ì¸¢¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤¿Íè´ü7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢´ý»Î¤Î»ÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¡£½ª¶ÉÄ¾¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈÖ¾¡Éé¤òËè¶É¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë»ß¤á¤¿¡£
¡¡¾´ý¤Ï¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤ÎÎ¾¼Ô¤é¤·¤¯¡¢Àè¼ê¡¦Ê¡´Ö¤¬¸þ¤«¤¤Èô¼Ö¡¢À¾»³¤Ï»°´ÖÈô¼Ö¤ÎÁê¿¶¤êÈô¼Ö¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£³Ñ¡¢Èô¼Ö¤ÎÂç¶ð¤òÀè¤Ë¼Î¤Æ¤ÆÀè¼ê¿Ø¤Ø»Â¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¾»³¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡´Ö¤âÈô¼Ö¼Î¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÜ»à¤Î¶Ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡×¡£À¾»³¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ï102¼êÌÜ¡¢Ê¡´Ö²¦¤ÎÆ¬¤ØÊâ¤òÂÇ¤Ã¤Æ´ó¤»¤ÎÌÖ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï»Ë¾å½é¡¢7´§ÌÜ¤Î³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Öº£´ü¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ì¶É°ì¶É»Ø¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Á°´ü7ÈÖ¾¡Éé¤Ï½Ð»º¤Î¤¿¤á¡¢2¾¡2ÇÔ¤«¤é¤ÎÉÔÀïÇÔ2¶É¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¶âÂô»Ô¤Ï19Ç¯9·î¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷Î®6´§¤òÃ£À®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡£¤Þ¤¿½ÐÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ê¡´Ö¤âº£·î¡¢´ý»ÎÁê¼ê¤Î¸ø¼°ÀïÀ®ÀÓ¤ò10¾¡5ÇÔ¤È¤·¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¡Ö¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ10¾¡°Ê¾å¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä6³ä5Ê¬°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦½÷Î®´ý»Î¡×¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï22Ç¯¡¢Æ±»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤¬3Ï¢ÇÔ¤Ç¼ºÇÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æº£Ç¯2·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾»³¤ÈÊ¡´Ö¡£½÷Î®¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ä¤ëÁè¤¤Æ±ÍÍ¡¢½÷À´ý»ÎÂè1¹æ¤Î¹ÔÊý¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£