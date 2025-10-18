¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û½©¤Î²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¤Î2È¯¤Ç·à¾¡È¯¿Ê¡ª¡¡¼¡¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤ò¤«¤±¤ÆÀìÂç¾¾¸ÍÀï
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¡¡²£ÉÍ5¡½4¹âºê¾¦ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡»³ÆüYBSµå¾ì¡Ë
¡¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¤¬»³Íü¸©¤Î»³ÆüYBSµå¾ì¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¡£ºò½©²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî1°Ì¡Ë¤Ê¤É¤¬½éÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¹âºê¾¦ÂçÉÕ¡Ê·²ÇÏ2°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¤Ë5ÈÖ¡¦ÀéÅçÂçÍã¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢1¡½1¤Î5²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¡¦Àî¾å·Å¡Ê1Ç¯¡Ë¤Î±¦±Û¤¨¥½¥í¡¢6²ó¤Ë¤Ï8ÈÖ¡¦ÅÄÅçÍÛæÆ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï7²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢4ÈÖ¡¦ÅÏÉôÂçÌ´¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ëº¸Á°¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ·Ì¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë4¡½4¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿²£ÉÍ¤À¤¬¡¢9²ó2»à¤«¤éÀî¾å¤¬¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍø¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¤ò¤«¤±¤Æ20Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ1°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£