¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡11·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤Øµ¤¹ç½½Ê¬¡ÖÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢£±£¸Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂçÀª¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦ÏÓ¤é¤·¤¤°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡££¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£±£±¡¢£¸¾¡£´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£´£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¤¹¤°¤µ¤Þµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£º£½©¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£±·î£±£µÆü¡¢£±£¶Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥±¥¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£µ¤Ï¡¢Íè·î¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤Ç¹äÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£