¡¡Ê¡ËÜÂçÀ²¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø±À´Ö¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê¡ËÜ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÀé¿Ò¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¡¢³Ú¶î¤é¶¦±é¡Øºë¶Ì¤Î¥Û¥¹¥È¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡1999Ç¯10·î16Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊ¡ËÜ¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤è¤ê¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ18¥õ½ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢°áÁõ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£3·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¤Î¾å¾ºµ¤Î®¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì4°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¡¢Æ±MV¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Î½é¤Î½ñÀÒ¤È¤Ê¤ëËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÊ¡ËÜÂçÀ²¤È¤Î1Çñ2Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø±À´Ö¡Ù¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¼«¿È¤¬Ì¿Ì¾¤·¡¢±À¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤éº¹¤·¹þ¤àÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢º£¤ÎÊ¡ËÜÂçÀ²¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÈà¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ö50Ìä50Åú¡×¤ä¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÈà¡É¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÃø¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÊ¡ËÜÂçÀ²¤Ç¤¹¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ø±À´Ö¡Ù¤¬È¯Çä·èÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡¡ÉáÃÊ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®ÉÊ¤¬³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±À´Ö¤«¤é¸«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËËÍ¤Î°ìÌÌ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Âô»³¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÊ¡ËÜÂçÀ²1st¼Ì¿¿½¸ ±À´Ö¡Ù¤Ï¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤è¤ê12·î12ÆüÈ¯Çä¡¡Äê²Á3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
