¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¥³¡¼¥Ç
½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çò¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥³¡¼¥È±©¿¥¤Ã¤¿½©¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
